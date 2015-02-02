На пассажира метро, откусившего полицейскому палец, завели дело

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в столичном метрополитене, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По версии следствия, ночью 1 февраля в предвестибюльном зале станции "Чкаловская" пьяный мужчина нарушал общественный порядок "громкими выражениями нецензурной брани".

Полицейские попытались задержать нарушителя, однако мужчина причинила одному из сотрудников полиции "телесные повреждения". Ранее сообщалось, что пьяный пассажир метро откусил сотруднику полиции фалангу пальца. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

В настоящее время 32-летний мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.