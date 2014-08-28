Причиной смерти пассажира в Шереметьеве назвали несвоевременный вызов "скорой"

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Сообщение в "скорую помощь" о происшествии с Артемом Чечиковым в аэропорту Шереметьево поступило несвоевременно, спустя 33 минуты после посадки самолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Фельдшер "скорой" принял от врача медпункта аэропорта вызов с поводом: "Клиническая смерть" в 5.31, после чего ближайшая свободная врачебная бригада с подстанции №24 была направлена на место происшествия.

В 6.12 врачи прибыли на место вызова к пациенту, который находился на летном поле в автолифте.

При этом самолет приземлился в Шереметьеве в 4.58. Таким образом, информация об этой ситуации поступила на станцию через 33 минуты после приземления.

В пресс-службе уточняют, что если бы скорую помощь вызвали сразу после получения самолетом разрешения на экстренную посадку, то мужчине успели бы помочь.

Напомним, 18 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования.