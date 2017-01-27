Уголовное наказание введут за отказ пропустить машину экстренных служб

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Законопроекты, которые ужесточают административную и вводят уголовную ответственность за отказ пропустить машины экстренных служб, внесены в Госдуму. Документы опубликованы в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Первый законопроект предлагает поднять штраф за отказ пропустить машину со спецсигналом до 1,5 тысячи рублей. За повторное нарушение – штраф 1,5 тысячи рублей или лишение прав сроком от шести месяцев до года. Сейчас за это правонарушение водителя могут лишить возможности управлять авто сроком от одного до трех месяцев и оштрафовать на 500 рублей.

Второй документ предлагает ввести за отказ пропускать скорую и пожарных на дороге уголовную ответственность в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Помимо этого, водителю могут грозить принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовная ответственность грозит водителю только в том случае, если по его вине наступят "вредные последствия", которые напрямую связаны с нарушением.