27 января 2017, 19:11

Безопасность

Уголовное наказание введут за отказ пропустить машину экстренных служб

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Законопроекты, которые ужесточают административную и вводят уголовную ответственность за отказ пропустить машины экстренных служб, внесены в Госдуму. Документы опубликованы в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Первый законопроект предлагает поднять штраф за отказ пропустить машину со спецсигналом до 1,5 тысячи рублей. За повторное нарушение – штраф 1,5 тысячи рублей или лишение прав сроком от шести месяцев до года. Сейчас за это правонарушение водителя могут лишить возможности управлять авто сроком от одного до трех месяцев и оштрафовать на 500 рублей.

Второй документ предлагает ввести за отказ пропускать скорую и пожарных на дороге уголовную ответственность в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Помимо этого, водителю могут грозить принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовная ответственность грозит водителю только в том случае, если по его вине наступят "вредные последствия", которые напрямую связаны с нарушением.

В России произошло несколько громких скандалов, связанных с водителями, не пропускающими скорую помощь. Так, автомобилист из Санкт-Петербурга отказался уступать дорогу медицинскому транспорту, в котором в тот момент находилась пациентка. Она нуждалась в экстренной госпитализации.

Видео происшествия попало в Сеть. На записи водитель внедорожника угрожал медикам, пытался выхватить камеру, потом плюнул на автомобиль скорой, сел в свою машину и уехал.

В Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустил на экстренный вызов скорую, в результате чего скончался 21-летний пациент. По данному факту завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Еще один случай произошел в понедельник, 23 января, в Красноярске, где также во дворе одного из домов водитель не пропускал машину скорой помощи. Отъехать автовладелец согласился только после угрозы вызвать полицию.

