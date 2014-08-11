В "Кузьминках" открылся круглосуточный скейт-парк

"Афиша": В "Кузьминках" открылся новый скейт-парк

В "Кузьминках" открылся большой скейт-парк для роллеров, райдеров, скейтеров и кикскутеристов площадью в 2,5 тысячи квадратных метров. Там организовали эйр-зоны с трамплинами и стрит-зоны с фигурами для скольжения.

"В парке были развлечения для разных категорий людей, но молодежи было нечем заняться. Поэтому мы приняли решение открыть скейт-парк", - отметила сотрудник пресс-службы парка "Кузьминки" Валерия Остроумова.

Парк работает круглосуточно. Вход – со стороны кинотеатра "Высота".

Напомним, всего на территории столицы работает более 20 скейт-парков и роллердромов, в том числе в парке Горького, парках "Красная Пресня", "Сокольники" и других. Подробнее о том, где покататься на скейте, - в инфографике M24.ru.