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Экономика

30 января 2015, 17:38

"Перекресток" могут оштрафовать за обмен скидочных карт "Азбуки вкуса"

штрафы продукты магазины Перекресток торговые сети Московское УФАС

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В отношении торгового дома "Перекресток" за обмен дисконтных карт "Азбука вкуса" возбудили дело о недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в сети магазинов "Зеленый перекресток" проходила акция по обмену дисконтных карт "Азбука Вкуса" на накопительные карты "Особое отношение" торгового дома "Перекресток" с зачислением на них подарочных баллов. По мнению ФАС, эти действия могут нанести убытки ООО "Городской супермаркет" и ООО "Азбука вкуса", представляющих сеть гастрономов "Азбука вкуса".

"Предложение постоянным покупателям гастрономов "Азбука Вкуса" обменять их дисконтные карты на свои фактически является предложением перестать посещать упомянутые гастрономы и привлечь этих покупателей к магазинам "Зеленый перекресток", что может привести к снижению продаж в "Азбуке Вкуса", - говорится в сообщении. Рассмотрение дела назначено на 19 февраля.

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Как рассказал M24.ru руководитель пресс-службы сети "Азбука вкуса" Андрей Голубков, история с обменом скидочных карт возникла еще в 2011 году. Сначала подобную программу начал осуществлять еще один игрок премиум-ритейла – сеть "Глобус Гурмэ". Магазины "Глобус Гурмэ" делали скидку по картам "Азбуки вкуса" в размере 12% или предлагали обменять их на свои со скидкой в 15%.

"Мы обратились в управление Федеральной антимонопольной службы и на сеть "Глобус Гурмэ" был наложен штраф. В ситуации с "Перекрестком" в ФАС также обратились мы. Исход ожидаем аналогичный", - отметил Андрей Голубков.

Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов рассказал M24.ru, что его компания пока не получала уведомления от ФАС о возбуждении дела. По его словам, акция действовала с 2011 года в рамках программы "Особое отношение" в "Зеленых перекрестках" в Москве и Санкт-Петербурге.

"В прошлом году ФАС на основе заявления некоего частного лица запрашивало у нас информацию об этой акции. Мы предоставили все необходимые данные и весной того же года акцию прекратили", - сказал представитель X5 Retail Group. "Как только наши юристы получат все необходимые документы с конкретикой, мы будем готовы к дальнейшему взаимодействию по этому вопросу", - добавил он.

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