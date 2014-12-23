Роструд оштрафует главу РФС за задержку зарплаты Капелло

Президент РФС Николай Толстых. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российский футбольный союз и его президент Николай Толстых будут оштрафованы в связи с задержкой зарплаты ряду сотрудников, в том числе главному тренеру национальной команды Фабио Капелло, сообщает пресс-служба Роструда.

Это решение было принято еще 12 декабря по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства о труде и об охране труда".

В начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Оресте Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

Чуть позже Роструд на месяц отсрочил для РФС день погашения задолженности - до 19 января 2015 года. При этом в сообщении Роструда отмечается, что РФС создает антикризисный комитет по стабилизации финансового положения организации.

По состоянию на 21 ноября РФС задолжал специалистам более 181 миллиона рублей, а сам Капелло не получает зарплату уже пять месяцев.

Юристы при этом отмечают, что за невыполнение в срок предписания Роструда о ликвидации задолженности перед Капелло предусмотрен штраф, а должностное лицо РФС, отвечающее за выплату зарплаты, может быть дисквалифицировано судом на срок от шести месяцев до трех лет. При этом РФС обязан будет уволить дисквалифицированное лицо.

Кроме того, суд, вероятно, запретит ему занимать руководящие должности на период дисквалификации не только в РФС, но и в других организациях.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать более 8 миллионов евро в год.