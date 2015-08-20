ФАС возбудила первое дело за слишком громкую рекламу на ТВ

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила первое дело по превышению уровня громкости звука рекламы на телевидении, сообщается на сайте ведомства.

Положение закона "О рекламе" было нарушено 4 августа при трансляции рекламного ролика на телеканале "ТВ 3" во время показа телесериала "Гадалка".

Специалисты ФАС выяснили, что уровень громкости рекламы превысил громкость прерываемого ею фрагмента телепередачи на 2,26 децибела, а последующего фрагмента – на 2,86 децибела.

При этом по нормативам, громкость рекламы может превышать громкость прерываемой телепрограммы не более чем на 1,5 децибела.

Напомним, 25 мая вступили в силу поправки в закон "О рекламе", согласно которым громкость звука рекламы и анонсов в телевизионных передачах и на радио не должна превышать средний уровень громкости самих передач. За превышение уровня звука будут наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

В конце мая заработала лаборатория ФАС, которая выявляет слишком громкую рекламу на радио и ТВ. Она может отслеживать порядка 80 роликов в сутки. Лаборатория работает 22 часа в сутки.

Специальная программа записывает по 15 минут эфирного времени каждого канала: сам рекламный блок, пять минут до него и пять минут после. Таким образом планируется проверять все каналы, и федеральные, и кабельные.

Но, кроме плановых проверок, ведомство начнет откликаться на обращения и жалобы зрителей.