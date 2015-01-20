Штраф за разглашение коммерческой тайны хотят увеличить

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Размеры штрафов за разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны могут увеличить. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Так, за получение конфиденциальной информации путем хищения документов, подкупа или угроз штраф хотят повысить от 80 до 500 тысяч рублей. За разглашение такой информации – со 120 тысяч рублей до миллиона. Если же разглашение информации нанесет крупный ущерб клиенту, максимальная сумма штрафа возрастет с 200 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

По мнению авторов законопроекта, существующее наказание за подобную деятельность является несущественным для банковских учреждений и их сотрудников.

Напомним, в августе 2014 года столичная полиция задержала подозреваемого в торговле базами данных клиентов банков. Злоумышленник продавал сведения, составляющие банковскую тайну.

Кроме того, в январе следователи ГСУ МВД впервые завершили расследование дела о разглашении банковской тайны. Дело было возбуждено еще в 2011 году. Правоохранители установили, что начальник отдела типологии сомнительных операций московского управления Банка России, имея доступ к персональным данным, получил сведения о движении денежных средств по счетам клиентов одного кредитного учреждения.

Подозреваемый передал соучастнику – эксперту оздоровительно-спортивной работы того же управления – информацию, составляющую банковскую тайну, для продажи за 23 тысячи евро.

В результате совместной работы столичных полицейских и сотрудников Банка России факт преступления вскрылся, и подозреваемых удалось установить. 21 января 2014 года расследование уголовного дела было завершено, материалы были направлены в прокуратуру Москвы.