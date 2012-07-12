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12 июля 2012, 10:30

Власти оштрафовали застройщиков почти на 9 миллионов рублей

штрафы строительство Москомстройинвест

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы взыскали в городской бюджет 8,725 миллиона рублей штрафов с застройщиков-нарушителей в первом полугодии 2012 года, информирует пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Всего с начала года было проведено 34 проверки объектов, строящихся с привлечением денежных средств граждан, выдано 26 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства о долевом строительстве (214-ФЗ). За первое полугодие в городской бюджет было взыскано 8 млн. 725 тыс. рублей», - отмечается в материалах.

В Комитете также сообщили, что в результате проверок вынесено 121 постановление по делам об административных правонарушениях в отношении компаний-застройщиков и их руководителей.

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