В Новой Трехгорке люди несколько лет живут в аварийных квартирах

В жилых комплексах микрорайона Новая Трехгорка уже несколько лет нет тепла, света и воды. Застройщики не реагируют на возмущение жильцов, а в правительстве области пообещали решить проблему в ближайшее время

В подмосковном Одинцово в эксплуатацию сданы аварийные квартиры, из стен которых вываливаются кирпичи. Вот уже несколько лет жители микрорайона Новая Трехгорка пытаются донести до застройщика свои резонные требования об устранении недоделок.

В домах постоянно возникают аварии и перебои с электроэнергией. А недавно в результате короткого замыкания в одном из подвалов вспыхнул пожар. Благоустройство дворовых территорий также оставляет желать лучшего. Вблизи новостроек вырыты котлованы и нет детских площадок.

Кроме того, в микрорайоне, рассчитанном на 18 тысяч жителей, всего один детский сад. Но и он закрыт из-за долгов котельной.

По словам замглавы правительства Московской области по строительству и ЖКХ Романа Филимонова, самые острые проблемы с жильем в Новой Трехгорке будут решены в ближайшее время.

"Я поставил перед застройщиками задачу, чтобы не позднее 1 декабря был проведен комплекс мероприятий, который позволит нам исключить внештатные ситуации", - отметил Филимонов.

Недобросовестная компания СУ-155 уже оштрафована на 16 миллионов рублей.