Блогер Айза попросила бывшую жену Паши Техника перестать пиариться на его смерти

Блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила в интервью, что смерть рэпера Паши Техника обрадовала ее. Эти слова возмутили бывшую супругу музыканта Еву Карицкую, которая резко отреагировала на заявление. Подробности – в материале Москвы 24.

"Он освободился"

Фото: Айза-Лилуна Ай и паша Техник. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam; techniquepashalive

7 мая бывшая жена рэпера Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что новость о смерти рэпера Паши Техника стала для нее радостью. В интервью модели Кристине Лекси она отметила, что кончина музыканта означала для него "свободу". Лекси эмоционально отреагировала на эти слова и расплакалась.





Айза-Лилуна Ай блогер, певица От него всегда пахло смертью. Он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным. Я, когда умирают наркоманы, очень радуюсь. Не потому что они г**но, а потому что стали свободными.

Однако эти слова возмутили бывшую жену Паши Техника – блогера Еву Карицкую. Она напомнила Айзе, что ее экс-возлюбленный Гуф тоже употреблял наркотические вещества.

"Интересно, Айза будет радоваться, когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают... Айза, днище, правда", – заявила Ева.

На это Айза тоже отреагировала эмоциональным постом в своем блоге. Экс-супруга Гуфа назвала тех, кто неправильно интерпретировал ее слова о смерти Техника, идиотами. По ее словам, она рыдала, узнав о гибели Павла.

"Хватит переворачивать мои слова! Мне было больно, и я плакала, когда Паша умер! Но я радуюсь, что душа человека успокаивается, когда страдания заканчиваются! Зависимый человек очень сильно страдает! Паша страдал, и Паше было сложно жить! Я рада, что душа зависимого человека теперь свободна!" – заявила блогер.

Айза также обратилась к Еве. Она призвала девушку перестать привлекать к себе внимание, говоря о смерти бывшего мужа. В противном случае Айза пригрозила Карицкой раскрыть всю правду.

"И ты, и я, и все, кто был знаком с Пашей, знают, как он к тебе относился. И не заставляй меня открывать рот и говорить правду о тебе! Тогда ты уже надолго сядешь в лужу. Пиариться на человеке, которого уже нет в живых, – это низко! А еще более омерзительно приплетать меня к этому. Лучше молчи! И ты сама знаешь, почему", – ответила бывшая жена Гуфа.

Паша Техник и Ева Карицкая заключили брак в 2014 году, а в 2019-м у пары родился сын Иван. Однако уже в 2023 году они официально развелись.

Смерть от передозировки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/evaevakaritskayaa

Кристина Лекси стала последней возлюбленной Техника. Они встречались с февраля 2025 года, после того как познакомились на съемках. Модель рассказала изданию Super, что до знакомства с Техником она всего пару раз видела ролики с его участием и не знала про его наркотическую зависимость.

В марте 2025-го пара отправилась на отдых в Таиланд. Кристина отметила, что перед отлетом у них с Павлом произошел конфликт из-за его пристрастия к запрещенным веществам. Уже будучи в Таиланде, рэпер якобы "втайне от нее" приобретал наркотики. Перед тем как ему стало плохо, музыкант "выпил тройную дозу наркотического препарата", рассказала Кристина.





Кристина Лекси модель Когда мы ехали в больницу, он держал меня за руку и говорил, что любит. Это были его последние слова.

27 марта стало известно, что Техника ввели в искусственную кому в тайской больнице из-за сильной передозировки. Состояние рэпера ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре ему диагностировали пневмонию с полным поражением легких, септический шок и полиорганную недостаточность.

4 апреля состояние музыканта внезапно ухудшилось, Техник пережил клиническую смерть и вскоре скончался. Ему было 40 лет.

В апреле 2026 года на экраны вышел документальный фильм, посвященный творчеству рэпера под названием "Паша Техник. За кем стоит андеграунд". Режиссером и креативным продюсером выступил Владислав Кузнецов, а автором сценария – Даниил Башта. В фильме показали период жизни и работы Техника с начала 2000-х по 2025 год. Создатели картины рассказали не только о творчестве музыканта, но и о том, как он стал человеком-мемом, который не смог справиться с зависимостью от наркотиков.