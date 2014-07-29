Департамент образования определит лучшие школы Москвы

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская
В департаменте образования начали составлять ежегодный рейтинг школ Москвы. Как сообщили изданию М24.ru в пресс-службе ведомства, список учебных заведений столицы, продемонстрировавших в минувшем учебном году наиболее высокие результаты работы, будет обнародован в конце августа.
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В основе ежегодного рейтинга образовательных учреждений – данные о результатах деятельности школ. Департамент образования использует для оценки школ целый ряд критериев, среди которых результаты ЕГЭ, всероссийских и московских олимпиад и другие показатели.
С 1 по 7 августа образовательные организации смогут увидеть и самостоятельно проверить расчетные показатели рейтинга через сервисы Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) и в случае необходимости подать заявки на исправление данных.
Рейтинг школКак сообщало ранее издание М24.ru, первые места по результатам рейтинга 2012-2013 учебного года заняли лицей № 1535, специализированный учебно-научный центр МГУ, школа № 179, центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" и лицей "Вторая школа". Цели составления рейтинга: помочь москвичам в выборе качественных образовательных услуг, поддержать позитивную конкуренцию и сформировать в столице информационно-открытую систему образования.
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