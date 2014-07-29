Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 июля 2014, 16:42

Департамент образования определит лучшие школы Москвы

школы образование рейтинги учеба семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

В департаменте образования начали составлять ежегодный рейтинг школ Москвы. Как сообщили изданию М24.ru в пресс-службе ведомства, список учебных заведений столицы, продемонстрировавших в минувшем учебном году наиболее высокие результаты работы, будет обнародован в конце августа.

Ссылки по теме

В основе ежегодного рейтинга образовательных учреждений – данные о результатах деятельности школ. Департамент образования использует для оценки школ целый ряд критериев, среди которых результаты ЕГЭ, всероссийских и московских олимпиад и другие показатели.

С 1 по 7 августа образовательные организации смогут увидеть и самостоятельно проверить расчетные показатели рейтинга через сервисы Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) и в случае необходимости подать заявки на исправление данных.

Рейтинг школ

Как сообщало ранее издание М24.ru, первые места по результатам рейтинга 2012-2013 учебного года заняли лицей № 1535, специализированный учебно-научный центр МГУ, школа № 179, центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" и лицей "Вторая школа". Цели составления рейтинга: помочь москвичам в выборе качественных образовательных услуг, поддержать позитивную конкуренцию и сформировать в столице информационно-открытую систему образования.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать