Департамент образования определит лучшие школы Москвы

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

В департаменте образования начали составлять ежегодный рейтинг школ Москвы. Как сообщили изданию М24.ru в пресс-службе ведомства, список учебных заведений столицы, продемонстрировавших в минувшем учебном году наиболее высокие результаты работы, будет обнародован в конце августа.

В основе ежегодного рейтинга образовательных учреждений – данные о результатах деятельности школ. Департамент образования использует для оценки школ целый ряд критериев, среди которых результаты ЕГЭ, всероссийских и московских олимпиад и другие показатели.

С 1 по 7 августа образовательные организации смогут увидеть и самостоятельно проверить расчетные показатели рейтинга через сервисы Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) и в случае необходимости подать заявки на исправление данных.