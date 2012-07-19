К концу года все школы Москвы перейдут на электронные журналы

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Электронные журналы будут использоваться во всех московских школах к концу 2012 года. По словам замруководителя департамента образования столицы Вениамина Каганова, сейчас такие журналы используются в 90% московских школ и в 80% классов.

При этом ряд школ продолжает наряду с электронными использовать обычные журналы. Подобная практика, возможно, будет практиковаться и дальше. Использование двойной записи будет вестись по усмотрению образовательного учреждения, передает РИА Новости.

Каганов также отметил, что до конца года на электронную запись перейдут различные кружки и секции.

Кроме того, к сентябрю Минобрнауки обещает решить судьбу электронных учебников. Конкурс на получение грантов правительства Москвы на создание таких учебников пройдет в первой половине августа. Тем временем интерактивные доски и компьютеры уже прочно обосновались в учебных классах многих московских школ.

Напомним, начальная школа в Москве перешла на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) с 1 сентября 2011 года. В 2012 году власти города объявили о реализации пятилетней программы "Столичное образование", объем финансирования которой превышает 1,5 триллиона рублей.