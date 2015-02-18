Маломобильные дети будут учиться с остальными в обычных школах - Печатников

Фото: M24.ru

Столичные власти отдают приоритет совместному обучению маломобильных и остальных детей. Однако при этом в городе останутся и коррекционные школы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

"Там, где можно проводить образование в инклюзиве, мы будем стремиться это делать. Это хорошо и правильно не только для детей с ограниченными возможностям по здоровью, но и для того, чтобы у здоровых детей не было ограниченных возможностей по морали", - отметил Печатников.

По его словам, коррекционные школы при этом не исчезнут. Они смогут стать и частью общеобразовательных комплексов. Отметим, что инклюзивная программа - это совместное обучение маломобильных и остальных ребят в обыкновенных школах. А в коррекционных образовательных учреждениях обучаются только дети с различными инвалидностями.

В свою очередь заместитель руководителя департамента образования Татьяна Васильева сообщила, что сейчас в столичных образовательных учреждениях учатся более 20,5 тысяч детей-инвалидов. Кроме того, при столичных больницах организован учебный процесс для двух тысяч детей-инвалидов, находящихся на длительном лечении.

При этом дети с ограниченными возможностями учатся наравне с другими ребятами в 316 школах, образование в них получают около девяти тысяч детей-инвалидов.

Помимо этого, в системе коррекционного образования работает 41 учреждение, там обучается порядка пяти тысяч детей с ограниченными возможностями. Еще 34 многопрофильных образовательных комплекса реализуют адаптированные программы.

А вот обучение на дому получают около двух тысяч ребят. Кроме того, в 80% колледжей созданы условия для обучения и трудоустройства инвалидов.