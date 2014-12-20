Самолет, летевший из Москвы в Бангкок, вернули на стоянку из-за дебошира

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Командир самолета, летевшего рейсом "Москва – Бангкок", отменил взлет из-за буйного пассажира на борту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. Когда чартерный "Боинг-767" вышел на предварительный старт, пьяный пассажир принялся нецензурно выражаться и нарушать покой попутчиков. Мужчина ходил по салону, бил по креслам и не реагировал на замечания окружающих.

В результате самолет вернули на стоянку. Дебошира сняли с рейса и передали в руки правоохранителей.