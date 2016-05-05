Airbus может создать роботов-гуманоидов для работы с людьми

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Компания Airbus совместно с французскими и японскими учеными пытается создать роботов-гуманоидов, которые смогут работать с людьми на конвейерных линиях и внутри самолетов, сообщает МИА "Россия Сегодня".

По данным Financial Times, человекоподобные существа будут способны выполнять сложные производственные задачи. Технологию планируется разработать в течение четырех лет, а уже через 15–20 лет первых роботов надеются ввести в эксплуатацию на заводах Airbus.

Новые роботы должны стать легче по весу и более гибкими относительно уже существующих моделей – машины смогут приседать и нагибаться также, как это делает человек. Устройства будут оснащены множеством датчиков, благодаря которым роботы смогут остановиться при касании или столкновении с человеком. При этом, как отметили в компании, самих сотрудников роботы не заменят.

"Ожидается, что внедрение технологии человекоподобных роботов на авиационной линии сборки окажет поддержку операторам в выполнении самых трудоемких и физически сложных задач в процессе производства. Есть вещи, которые не хотят делать рабочие, в таком случае им на выручку придут роботы", – заявили в Airbus.

По данным исследователей, способности этих машин уже выявлены и теперь разработчикам осталось доказать их промышленную надежность.