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Общество

28 января 2015, 10:20

Столичные власти проверяют ритуальные службы при моргах

ритуальные услуги похоронные бюро Алексей Немерюк медицина экономика и предпринимательство больничные морги

Фото:ТАСС/Владимир Саяпин

Проверки, проведенные в 53-х столичных моргах, выявили целый ряд нарушений в деятельности организаций, оказывающих ритуальные услуги, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг.

"Самые распространенные нарушения - это несоблюдение технических требований, чрезмерно завышенная стоимость услуг и неделикатное обращение с родственниками умерших", - пояснили в ведомстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что похоронные службы Москвы столкнулись с массовыми отказами со стороны города в продлении договоров аренды помещений в больничных моргах.

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"Требования, предъявляемые ко всем арендаторам моргов, абсолютно одинаковые. Поэтому при принятии решения о продлении договора с той или иной организацией, город учитывает отсутствие обоснованных жалоб граждан и нарушений законодательства", - прокомментировали в департаменте торговли и услуг.

Напомним, год назад столичные власти планировали избавить рынок похоронных услуг от "черных агентов" - неаттестованных специалистов, навязывающих ненужные услуги и завышающих цены на работы. Глава управления госзаказа и городского имущества департамента торговли и услуг Москвы Ветта Смотрикова уточняла, что рынок похоронного дела частично поделен между "черными агентами", работающими при моргах.

Анатолий Федотов

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