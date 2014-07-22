Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

22 июля 2014, 17:33

На Большой Ордынке откроют Рахманиновский центр-музей

реставрация центры здания Сергей Рахманинов Большая Ордынка

Фото: М24

В сентябре в старинном доме на Большой Ордынке, 6/2 откроется Рахманиновский центр-музей с концертным залом на 80 мест и кабинетом Сергея Рахманинова.

В музее представят реликвии, принадлежавшие композитору, его жене и родственникам (в частности, двоюродному брату Рахманинова - пианисту Александру Зилоти). Также в экспозицию включат рояль пианиста Льва Оборина и экспонаты, знакомящие с культурным наследием второй половины XIX - начала XX веков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ремонт в здании, которое отвели под музей, начался в 2006 году на средства Рахманиновского общества России. На работы выделили 22 миллиона рублей. При этом эксперты уверяли, что здание не подлежит восстановлению.

По словам председателя правления и вице-президента Рахманиновского общества России Тамары Паршиной, прежде дом на Большой Ордынке принадлежал купцам, в советские годы здесь оборудовали квартиры.

Добавим, что в Рахманиновском музее-центре будут проходить бесплатные концерты и лекции о классической музыке.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать