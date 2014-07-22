На Большой Ордынке откроют Рахманиновский центр-музей

Фото: М24

В сентябре в старинном доме на Большой Ордынке, 6/2 откроется Рахманиновский центр-музей с концертным залом на 80 мест и кабинетом Сергея Рахманинова.

В музее представят реликвии, принадлежавшие композитору, его жене и родственникам (в частности, двоюродному брату Рахманинова - пианисту Александру Зилоти). Также в экспозицию включат рояль пианиста Льва Оборина и экспонаты, знакомящие с культурным наследием второй половины XIX - начала XX веков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ремонт в здании, которое отвели под музей, начался в 2006 году на средства Рахманиновского общества России. На работы выделили 22 миллиона рублей. При этом эксперты уверяли, что здание не подлежит восстановлению.

По словам председателя правления и вице-президента Рахманиновского общества России Тамары Паршиной, прежде дом на Большой Ордынке принадлежал купцам, в советские годы здесь оборудовали квартиры.

Добавим, что в Рахманиновском музее-центре будут проходить бесплатные концерты и лекции о классической музыке.