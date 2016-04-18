На реставрацию Бахметьевского автобусного парка выделят 33 млн рублей

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Столичные власти выделят из городского бюджета 33 миллиона рублей на реставрацию Бахметьевского автобусного парка, сообщает "Интерфакс".

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, работы начнутся в этом году.

Здание парка находится под управлением еврейской общины Москвы. На цели реставрации в общине собрали еще четыре миллиона рублей.

В ходе работ планируется обновить кирпичную кладку, двери и окна строения. Помимо этого, будет восстановлена цокольная часть здания.

"Также начнутся работы по реставрации гаража для автобусов, который располагается рядом со зданием автобусного парка. Для этого дополнительно выделим из бюджета 3,5 миллиона рублей", – добавил Емельянов.

Ранее m24.ru сообщало, что за пять лет в Москве было отреставрировано 614 памятников архитектуры и более 4 тысяч фасадов зданий.

За это время число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось вдвое. В этом году власти планируют провести реставрацию еще 377 памятников.