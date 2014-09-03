Шуховскую башню укрепят поддерживающими лесами

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Проект противоаварийных работ на Шуховской башне подготовят к концу 2014 года. Об этом заявил представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Марсавин в ходе круглого стола, прошедшего в Мосгордуме. Скорее всего, башню укрепят поддерживающими лесами.
"Сейчас у нас есть техническое задание на проект противоаварийных работ. Основная задача, которую проект должен будет решить, - не допустить обрушение башни. Простая защита от коррозии не решит эту проблему, пока мы не решим вопрос коррозии основных узлов, а это уже реставрация, то есть другой тип работ, который требует другого финансирования. Проект, который мы готовим сейчас, скорее всего, будет заключаться в установлении поддерживающих лесов, которые позволят разгрузить основные узлы для того, чтобы не произошло массового разрушения башни в случае повреждения какой-либо заклепки", - цитирует Марсавина Агентство "Москва".
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По его словам, в настоящий момент РТРС занимается юридическими вопросами: определяют, необходимо ли проводить конкурс или статус противоаварийных работ позволяет заключить договор и без его проведения, чтобы сэкономить время. Он отметил, что после утверждения проекта срок выполнения работ составит 3-4 месяца.
Замначальника управления территориального контроля Мосгорнаследия Олег Голосной сообщил, что РТРС должна выполнить весь комплекс работ по сохранению Шуховской башни к марту 2015 года. Он добавил, что башню переносить не будут. Этот вопрос закрыт.
Напомним, что более 90% москвичей, принявших участие в онлайн-референдуме "Активный гражданин", выступили за сохранение Шуховской башни на ее историческом месте.
ШУХОВСКАЯ БАШНЯШуховская башня - гиперболоидная конструкция, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Расположена в Москве на улице Шаболовка. Построена в 1920—1922 годах по проекту академика Владимира Шухова.
С 2002 года башня не используется для вещания, хотя на ней до сих пор размещены передатчики сотовой связи. С момента постройки ее ни разу не ремонтировали, и в начале 2014 года специалисты заявили, что Шуховская башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.
Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Александр Кузнецов.