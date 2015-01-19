Более 112 тысяч москвичей приняли участие в крещенских богослужениях

Фото: M24.ru

Более 112 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в крещенских богослужениях, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Службы прошли в 347 православных храмах и монастырях Москвы.

Напомним, в ночь на понедельник в столице было организовано 59 специальных площадок для омовения. Тысячи москвичей по традиции окунулись в проруби и купели. Совершать омовение некоторые начали еще до начала молебнов. Возле мест для купания выстраивались огромные очереди.

Большинство купелей работали всю ночь до утра. Некоторые были открыты и 19 января. Искупаться можно было на площадках, расположенных на улицах Профсоюзная, Живописная, Николая Сироткина, Свободы, 1-й Останкинской, а также на Карамышевской набережной.