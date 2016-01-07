Православные христиане отмечают Рождество

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Православные христиане всего мира 7 января отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. Практически во всех храмах страны (и в 300 храмах и церквях Москвы) прошли рождественские богослужения.

Крупнейшее богослужение, которое провел патриарх Кирилл, прошло в храме Христа Спасителя. Службу посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Храм не смог вместить всех прихожан, желающих причаститься, поэтому многим пришлось встречать Рождество на улице в 15-градусный мороз.

Жителей столицы поздравил Сергей Собянин. "От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Свет Рождества наполняет сердца миллионов православных радостью и надеждами. В эти праздничные дни каждый из нас особенно стремится дарить родным и близким, всем окружающим свою любовь и доброту, помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании.

В этом году Москву вновь украсили рождественские ярмарки и много других замечательных фестивалей. На площадях и пешеходных зонах, на улицах и лицах, в парках и в душе — настроение светлого праздника. Пусть это настроение останется с нами на весь год", – говорится в поздравлении.

Несмотря на столь холодную погоду на улицах Москвы было многолюдно. Особенно много людей собралось на Манежной площади, где горожане традиционно отмечают Рождество.

7 января в столице состоится более сотни праздничных мероприятий. Специальную программу подготовили парки, которые рассчитывают на большое количество гостей.



В Рождество в столице пройдут сотни праздничных мероприятий

Рождество является одним из главных христианских праздников, наряду с Пасхой. Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а православные христиане – 7 января – по юлианскому.

Праздник Рождества Христова ознаменовал собой окончание строгого 40-дневного поста и начало святок. По традиции в это время принято готовить угощения, ходить друг к другу в гости и дарить подарки. 19 января православные отметят другой праздник – Крещение Господне.