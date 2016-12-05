Фредерика де Грааф расскажет о смерти в религии

"Как можно думать о смерти и встречать ее"

Дата: 5 декабря, 19:00

Место: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Нижняя Радищевская, дом 2,

Фото: funeralfriend.co.uk

Ради чего идти: чтобы разобраться в вопросах, который подчас в нашей жизни звучат двойственно и вводят в заблуждение: чем помочь человеку, когда ему плохо; какие страхи больше всего мешают нам; что делает нас уязвимыми. Контрапунктом беседы станет не самая приятная тема смерти.

Что еще: Фредерика де Грааф голландка по происхождению. 23 года она была прихожанкой храма в Лондоне. В британской столице получила медицинское образование, работала в хосписах. В настоящее время несет служение в Первом Московском хосписе в качестве рефлексотерапевта и психолога, помогает умирающим и их родным.

Подробно на странице мероприятия.