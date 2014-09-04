В столицу прибывает копия Туринской плащаницы

Копии Туринской плащаницы доставят в четверг в Москву

В четверг, 4 сентября, в Москву привезут копию Туринской плащаницы. Путешествие по России началось с Санкт-Петербурга, куда их доставили в конце августа из Италии. Затем реликвии побывали в старинных русских городах - Владимире и Суздале, передает телеканал "Москва 24".

После 11-дневного турне по стране две из копий передадут в дар российским католикам. Одна останется в кафедральном соборе Непорочного зачатия в Москве, а вторая - в базилике святой Екатерины в Санкт-Петербурге. А 7 сентября последняя из копий вернется в Италию.

До этого времени в России хранилась только одна из копий святыни христианского мира - в православном Сретенском монастыре. В 1997 году патриарх Алексий II освятил ее как Нерукотворный образ Спасителя. По преданию плащаницей, которая сейчас хранится в городе Турине, было обвито тело Иисуса Христа перед погребением.

Над вопросом подлинности Туринской плащаницы скрестились многие ученые, историки и теологи. Во второй половине XX века Ватикан разрешил проведение научных исследований плащаницы с применением специальной аппаратуры.

Участник первого проекта по исследованию Туринской плащаницы, химик из Лос-Аламосской лаборатории в США Раймонд Роджерс, проанализировав химический состав ткани, высказал предположение, что образцы, снятые для радиоуглеродного анализа, были взяты не с основной ткани, а с заплат, наложенных во время одной из починок Плащаницы.

Также, с точки зрения начертательной геометрии, в случае, если ткань запечатлела объемный отпечаток человека, то её развёртка должна показывать искажённое изображение лица и тела, тем не менее на плащанице этого не наблюдается, что представляет ее как плоскую проекцию человека. При этом проекция человека с тыльной стороны на целых 5 сантиметров превышает проекцию с лицевой

Однако в прошлом году профессор механико-термических исследований университета Падуи Джулио Фанти провел комплексные исследования плащаницы, так как, по его мнению, проведенные в 1988 году исследования с помощью метода радиоуглеродного анализа пришли к ошибочным выводам. По его данным вероятным возрастом плащаницы — с вероятностью 95 % — является 33 год до нашей эры, плюс-минус 250 лет, то есть практически охватывает эпоху, в которую жил Иисус Христос.