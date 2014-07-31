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Проекты

31 июля 2014, 17:16

На Большой Академической улице появятся 8 переходов и тоннель

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Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на реконструкции Большой Академической улицы на участке от улицы Приорова до Дмитровского шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

На выполнение дорожно-строительных работ город выделит около 4 миллиардов рублей. Так, подрядчику предстоит заняться ремонтом трех километров Большой Академической улицы и 500 м Нижнелихоборского проезда. Также предусмотрено строительство трех подземных и пяти наземных пешеходных переходов. Кроме того, будет построен шестиполосный тоннель длиной 410 метров. Все сооружения будут доступны для инвалидов.

Во время реконструкции будут проходить и археологические исследования грунта, так как данный участок Большой Академической проходит в зоне поселений "Село Петровское-Разумовское" XVвека, "Селище в бывшей деревне Коптево" XV-XVI веков, и "Селище в бывшей деревне Нижние Лихоборы" XV-XVI веков.

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На заключительной стадии работ планируется благоустройство и озеленение территории. Подрядчик должен будет посадить 590 деревьев, 1900 кустарников, а также поставить скамейки и обустроить газоны с цветниками.

Согласно данным НИиПИ Генплана города Москвы, после ремонта максимальная интенсивность движения по Большой Академической улице увеличится в час пик с 1536 до 4400, а на прилегающих улицах - с 306 до 2640 машин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 августа 2014 года. Победителя тендера объявят 21 августа.

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