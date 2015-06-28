Газорегуляторная станция "Головинская" заработает через месяц

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Одна из крупнейших газорегуляторных станций столицы – "Головинская" – вступит в строй буквально через месяц, передает телеканал "Москва 24".

Сейчас там идет масштабная реконструкция, после которой "Головинская" полностью преобразится. Большинством операций на объекте будет управлять автоматика.

Станция превратится в крупный центр, на территории которого будут соседствовать несколько разных производств, а также учебный полигон. Там будут отрабатываться навыки обучения и работы с новейшим оборудованием.

На станции "Головинская" через месяц завершится реконструкция

По словам генерального директора ОАО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева, реконструкция проводится со всеми современными технологиями, которые сегодня существуют в системе газораспределения.

"Сегодня пропадает необходимость присутствия персонала на этой станции, и она будет управляться дистанционно с диспетчерского пункта Мосгаза", – добавил он.

Как сообщили в столичном Департаменте топливно-энергетического хозяйства, главная цель реконструкции – повышение надежности газоснабжения Москвы.