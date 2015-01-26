Электротеатр "Станиславский" откроется световым шоу

"Утро": электротеатр "Станиславского" откроется спектаклем "Вакханки"

26 января после реконструкции откроется электротеатр "Станиславский", обновленный театр имени Станиславского. В честь открытия на фасаде здания устроят световое видео-шоу.

После ремонта улучшилась акустика зала, появилось новое техническое оснащение, которое позволит создавать любые декорации. Первой постановкой в обновленном театре станет премьера спектакля "Вакханки".

Репертуар Московского драматического театра Станиславского

Напомним, помимо постановки "Вакханки" по одноименной трагедии Еврипида, в этом сезоне театр представит еще пять премьер: "Анна в тропиках" (режиссер Александр Огарев), "Человеческое использование человеческих существ" итальянца Ромео Кастеллуччи, "Синяя птица", "Стойкий принцип" и оперу "Сверлийцы".

По замыслу архитекторов, новая концепция должна превратить помещение театра и территорию вокруг него в многофункциональный культурный центр. Помимо спектаклей, здесь планируется проводить выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

Торжественная церемония открытия начнется в 20.00. Начало спектакля – в 21.00.