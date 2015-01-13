После реконструкции ГМИИ имени Пушкина будет работать до 22.00

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина после реконструкции будет работать до 22.00. Кроме того, в парковой зоне "музейного квартала", в который превратится ГМИИ, летом будут проходить выставки под открытым небом.

"Мы рассчитываем, что музей будет работать как выставочное пространство до десяти вечера, а кафе, магазины и кинотеатры - еще дольше. Здесь можно будет проводить целый день и, в сущности, не уходить никуда, если человек готов не спать", - рассказала ТАСС директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Напомним, что на улице Волхонка уже начались работы по созданию "музейного квартала".

Квартал протянется от Колымажного до Большого Знаменского переулка. В новой зоне построят выставочные залы, реставрационные мастерские и досуговый центр, а реконструкцию начали с усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Строительство начали с символической закладки камня.

Как отмечала ранее Лошак, в особняке Вяземских-Долгоруковых будет находиться большая экспозиция - более 6 тысяч квадратных метров, где будут выставлены все произведения классической живописи, которые частично показывали в старом здании.

Как изменится ГМИИ им. А.С. Пушкина

Реконструкция ГМИИ им. А.С. Пушкина предполагает увеличение музейной площади с 49 тысяч квадратных метров до 105 и создание там "музейного квартала". Кроме того, ожидается и увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год. Все переулки вблизи главного здания станут пешеходными, а в "музейном квартале" будут залы для экспозиций, магазины и кафе.

Новая концепция должна быть реализована до 2020 года. Объем финансирования, выделенный на реализацию концепции ГМИИ, составляет 22 миллиарда рублей. При этом ранее там планировалось построить парковку, но позже от нее решили отказаться.