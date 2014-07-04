Госдума разрешила рекламу пива и запретила рекламу на платных каналах

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Государственная дума России на пятничном заседании приняла закон, отменяющий запрет на рекламу пива во время спортивных мероприятий, сообщило агентство "Интерфакс".

Закон устанавливает, что до 2019 года во время официальных спортивных мероприятий допускается размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Подобная реклама допустима только в случае размещения в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 метров от них.

Также закон предусматривает снятие ограничений для рекламы пива во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на спортивных телеканалах. Разрешается также реклама пива в печатных изданиях, за исключением первой и последней полос газет и обложек журналов. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон был принят в связи с грядущим проведением в России чемпионата мира по футболу-2018, основными спонсорами которого будут являться пивоваренные компании.

Также в пятницу Госдумой был принят закон, запрещающий рекламу на платных телеканалах. Закон, согласно которому не допускается распространение рекламы на платных телеканалах и тех, для доступа к которым необходимо декодирующее устройство, вступит в силу с 1 января 2015 года.

Запрет не распространяется на общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, а также телеканалы, распространяемые на территории РФ с использованием ограниченного радиочастотного ресурса посредством наземного эфирного вещания в порядке, установленном законодательством РФ о СМИ.

При этом ограничения не распространяются на рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в прямом эфире или в записи, за исключением созданных для трансляции постановок.