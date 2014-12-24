Это вам не балет: как и где поиграть в Москве в американский футбол

Фото: M24.ru

Тем, кто слишком низок для баскетбола, слишком тяжел для балета или слишком быстр для шахмат, стоит обратить внимание на американский футбол - игру, где как раз такие и нужны. И не нужно бояться, что для этого придется ехать в США или что правила этой игры понять под силу только Эйнштейну. M24.ru рассказывает, как и где поиграть в амфут в Москве и как подобрать экипировку.

Как играют в американский футбол?

В американский футбол играют двумя командами, внутри которых есть еще по две - защиты и нападения. Задача нападения - за четыре попытки пронести мяч вперед, в зону противника. Защита должна остановить атаку или перехватить мяч.

Кто может играть в американский футбол?

В американский футбол (сокращенно - амфут) играть можно в любом возрасте, но команды, как правило, ограничивают набор игроков 35 годами. Иногда можно встретить и 40-летних игроков, но это, скорее, исключение.

Кроме того, ограничения накладываются и по медицинским показателям - с серьезными хроническими заболеваниями лучше наблюдать за ходом игры с трибуны.

Стоит обратить внимание, что играть в амфут могут и мужчины, и женщины. Правда, женских команд мало - этот вид спорта считается пусть и не самым травмоопасным, но жестким. К тому же форма игрока весит несколько килограммов.

Важно, что нужно быть готовым к тяжелым тренировкам, большую часть из которых занимают кардио упражнения.

Я здоров, силен и хочу играть. Сколько это будет стоить?

Фото: M24.ru

Оплата тренировок, аренда зала/поля и взносы в клуб в среднем стоят 1-2 тысячи рублей в месяц.

Однако на одежду и экипировку для занятий придется потратится:

Шлем - символ игры и первейшее средство защиты. В зависимости от фирмы и степени защиты стоит он в районе 5 тысяч рублей, искать стоит на сайтах команд, в их группах в соцсетях и в зарубежных магазинах.

Каркас - не менее важное, чем шлем, средство защиты для туловища. Они также различаются по брендам и толщине, стоимость около 5 тысяч.

Защита на бедра - обязательное для соревнований условие. Стоит 2-3 тысячи, зависит от компании-производителя. Можно сделать самому даже из туристического коврика.

Форма. Разминаться можно в любой спортивной одежде, но для отработки приемов и тренировочных матчей нужны: джерси, бриджи, перчатки и бутсы (только для игр на поле). Комплект выйдет примерно в 10 тысяч рублей.

Важно, что снаряжение можно найти и б/у, в таком случае комплект будет дешевле- порядка 15 тысяч рублей. В самом клубе могут выдать формцу, но, скорее всего, на месяц-два, пока игрок не обзаведется собственной.

Где можно записаться на тренировку?

В настоящее время набор на тренировки проводят несколько команд, в том числе:

Информацию о расписании тренировок, условиях и стоимости можно найти на их сайтах.

Отметим, что не все команды набирают людей даже на тренировки - как рассказал M24.ru менеджер "Спартанцев" и игрок ее линии нападения Константин Крупницкий, 11-кратные чемпионы России "Московские Патриоты", например, проводят отбор игроков, но с целью усилить конкретные позиции основного состава.



Фото: Александра Полякова

Какие игроки в дефиците?

В зависимости от нужд команды требуются разные игроки: кому-то нужны тяжелые защитники, где-то не хватает быстрых и высоких ресиверов, третьим нужны невысокие, но крепкие атакующие. В любом случае, на тренировки попадают все в дальнейшем матчевый состав комплектуется "из того, что есть".

Как проходят тренировки?

Обычно тренировка начинается с 15-20 минутной разминки. Затем игроки делятся на две группы - нападающие и защита (по сути, это разные команды в амфуте), и отрабатывают технику. Например, атакующие учатся бросать и ловить мяч или прорываться через защитников. Оборона, чья задача - сдержать нападение, тренируется в удерживании атакующих.

Еще игроки учатся выхватывать мяч друг у друга и обходить оборону в плотном контакте. Менеджер Moscow United Алла Груздева рассказала M24.ru об упражнении "мышка": нападающий должен пройти двоих защитников, чья задача - остановить атаку.

В последние полчаса те, кто знаком с правилами и одобрен тренером, проводят тренировочную игру - но не в полном составе (11х11), а, например, 5х5 - нападение против защиты.

Тренеры некоторых команд преподают игрокам и теорию - комбинации, которые они будут применять в игре. Стоит сказать, что новичкам лучше самостоятельно ознакомится с правилами.

Мне 10 лет, у меня нет денег на снаряжение, но я хочу играть в американский футбол, что мне делать?

Родителям детей, страждущих поиграть в американский футбол, можно обратится в Детскую лигу - туда набирают ребят в возрасте от 10 до 19 лет. Снаряжение предоставляется бесплатно, но под залог, который возвращают после окончания игр.

Также дети часто играют во флаг-футбол - "лайт"-версию амфута.

Что такое "флаг-футбол" и почему он больше подойдет детям?

Алла из Moscow United рассказала, что школьникам лучше начинать именно с флаг-футбола - так меньше травм. Главное отличие "флага" в том, что там нет контакта - игроки даже не используют защиту. Чтобы судья смог зафиксировать захват, достаточно сорвать специальный флажок, закрепленный на форме (отсюда и название). Среди девушек, кстати, флаг-футбол по понятным причинам более популярен.

Алла Груздева, игрок во флаг-футбол Женский флаг-футбол ничем не отличается от мужского. Правила те же. Более того, на детском чемпионате Европы по флаг-футболу наша чисто мальчишеская сборная играла против смешанных команд Австрии и Италии. Женский флаг-футбол ничем не отличается от мужского. Правила те же. Более того, на детском чемпионате Европы по флаг-футболу наша чисто мальчишеская сборная играла против смешанных команд Австрии и Италии. Велика разница между флаг-футболом и соккером - футболом классическим. В соккере у девочек очень мало шансов, если они играют с парнями, так как все решает скорость. А во флаг-футболе все несколько по-другому. Это бесконтактный вид спорта, плюс не всегда ход игры зависит от скорости бега: если квотербэк точно и сильно кидает, а принимающий ловит, то можно бесконечно играть пасовые комбинации и заносить тачдауны. У нас есть так называемое Flag-football community. Ребята, играющие только во флаг, собираются каждое воскресенье при любой погоде и играют во флаг. К ним может прийти любой желающий. Через игру во флаг, кстати, легче понять основы американского футбола. Детям, например, не сразу выдают полноценную форму, они сначала несколько лет играют во флаг. В него можно играть на пляже или за городом, нужен только мяч и обозначить зачетную зону, куда нужно заносить тачдаун. Можно обойтись даже без флажков - просто играть до касания по бедрам.



Фото: Светлана Халявина, Yaroslavl Rebels

Кому рекомендован флаг-футбол, кроме детей, и где в него играть?

У флаг-футбола есть несколько серьезных отличий, из-за которых его предпочитают американскому футболу. Как расказал M24.ru квотербек команды "Зюзинские зомби" Лев Петухов, "флаг" рекомендуют из-за его низкой травмоопасности, низкой стоимости - не нужно покупать снаряжение, и из-за уровня подготовки - в амфуте нагрузки на игроков гораздо выше.

Играют во флаг-футбол каждое воскресенье - и зимой, и летом. По словам Льва, придти может каждый, участие бесплатно, основные требования - наличие спортивной формы и отсутствие медицинских противопоказаний. Стадион находится у метро "Коньково".

Следует ли бояться травм в американском футболе?

В списке самых травмоопасных видов спорта амфут стоит на 10-м месте (первое занимает дайвинг). От ушибов там не застрахован никто, но серьезные травмы спортсмены получают редко: для этого и нужна защита.

Тем, кто опасается за собственные конечности (именно они, как правило, страдают чаще всего), стоит обеспечить себя дополнительной защитой - наколенниками, щитками, фиксирующими бинтами и прочим. Также тренеры рекомендуют больше внимания уделять ловле мяча в игре - по статистике, многие игроки ломают пальцы именно из-за неправильного хвата.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность своим суставам, можно (но только по рекомендации врача) принимать лекарства, укрепляющие связки.



Фото: Екатерина Бодрова, Moscow United

Если я буду плохо тренироваться, меня выгонят?

В российских командах сложилась традиция, что тех, у кого ничего не получается на тренировках, не выгоняют (если речь не идет, конечно, о соревновательном составе). "Мы стараемся вытянуть всех, но с теми, кто по полгода ходит и ничего не получается, у нас разговор - надо это человеку или нет", - пояснил Константин из "Московских спартанцев".

Моя цель - попасть в команду и выступать на соревновательном уровне, как я могу исполнить свою мечту?

Чтобы попасть в ростер (список игроков, которых заявляют на соревнования), надо хорошо проявить себя на тренировках. Менеджер "Спартанцев" рассказал, что у его команды есть свободные места, но для этого нужно быть лучшим из тех, кто тренируется вместе с командой.

В начале занятий тренеры предлагают новобранцу попробовать разные позиции - в атаке и в нападении, и то место, где игрок проявит себя лучше, останется за ним.

Я смогу стать суперзвездой российского американского футбола?

К сожалению, амфут в России не настолько развит, чтобы игроки становились всеобщими любимцами (в отличие от обычного футбола или хоккея). Члены команды сами арендуют залы, за свой счет делают визы и выезжают на соревнования.

О зарплате речь также не идет - даже тренеры, у которых есть основная работа, часто занимаются с игроками бесплатно или за символические деньги.

Почему амфут не стал популярен в России?

Причин, почему американский футбол не настолько популярен, как на родине, много: это маленький интерес со стороны зрителей (а значит и спонсоров, и рекламы, и трансляций), отсутствие полей для игры (а они отличаются от футбольных), дорогая экипировка.



Фото: предоставлено пресс-службой "Московских Спартанцев"

А как у них?

Американский футбол - такой же символ США, как белоголовый орлан или Ford Mustang.

Финал Национальной футбольной лиги или Супер Боул смотрят около 100 миллионов американцев - это как вся Германия, Австрия и Молдова вместе взятые.

Также в США популярен непрофессиональный студенческий футбол, причем даже игры старшеклассников зачастую собирают более 10 тысяч зрителей (российские матчи собирают около тысячи человек).

За пределами Америки американский футбол развит в Канаде, Мексике, Японии, Германии, Франции, Австрии и Швеции. В целом в Европе популярнее регби - нечто среднее между флаг-футболом и амфутом.

Чем регби отличается от американского футбола В регби более широкое игровое поле,

На поле находятся не 11, а 15 игроков (хотя существуют разновидности: регби-13, регби-7 и регби-5,

Матч делится на два, а не четыре периода,

Силовой прием разрешен только в отношении игрока с мячом,

Более тяжелый и вытянутый мяч,

Запрещен пас вперед руками.

Шесть наивных вопросов об американском футболе в России

В США на каждом углу торгуют кепками и футболками с символами команд, наши занимаются чем-то подобным?

Торговля сувенирами с символикой - скорее исключение, чем правило, этот рынок в России пока не развит.

Если я занимался бальными танцами, мне есть место в команде?

В команду требуются люди совершенно разной комплекции - как медленные здоровяки для сдерживания атаки, так и танцоры для быстрого прорыва сквозь оборону.

Можно ли играть тут несколько лет, а потом уехать в США и играть там, как делают наши хоккеисты?

История знает таких игроков, но в общей массе россиян в американских командах мало - как правило, это дети мигрантов.

Почему в Москве строят скейтпарки и другие спортивные фигуры, но нет полей для амфута?

Как правило, скейтпарки строят в рамках работы с молодежью. Что касается остальных видов спорта, то они относятся к олимпийским и их должны поддерживать.

Разве американский футбол не олимпийский вид спорта? Тот же скейт хотели включить.

В 2024 году будет решен вопрос о том, чтобы включить американский футбол в Олимпийские Игры.

У амфута в России есть шанс развиться во что-то большее?

Как сказал Константин из "Московских спартанцев", чтобы американский футбол развивался, нужны деньги и его признание таким же важным, как хотя бы олимпийское водное поло.

Блохин Сергей