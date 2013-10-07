Актеров в театры будут отбирать по конкурсу

Фото: M24.ru

Расширенное заседание Союза театральных деятелей России (СТД) посетил министр культуры Владимир Мединский. Он обсудил с деятелями искусства введение контрактной системы в сфере культуры, а также вопросы гастрольной деятельности столичных театров и подготовки творческих кадров.

Краеугольным камнем встречи стал вопрос о введении конкурса на творческие должности, сообщает РИА-Новости. Согласно законопроекту, который был разработан Минкультуры в начале июня, каждые пять лет работник творческой сферы — кинематографии, театров, цирков, концертных организаций должен будет пройти конкурс. Основная миссия законопроекта - определить востребованность актера в конкретном театре. Однако многие артисты с этим не согласны и считают, что решать, кто должен работать в театре, должен художественный руководитель.

Мединский подтвердил, что министерство будет всячески поддерживать полноценные гастроли больших репертуарных театров. Но финансирование будет увеличено при условии, что они также сами будут искать частных инвесторов. Министр поддержал предложения членов СТД об усилении роли художественных советов и создании системы подготовки и воспитания будущих худруков и директоров театра.

Также он согласился с тем, что пора менять закон о получении звания народного и заслуженного артиста. Раньше их удостаивались только те, кто проработал в театре не менее 20 лет. Министр заявил, что в этом временном пороге нет никакой логики и поручил проработать критерии для для внесения изменений в закон.

По итогам заседания председатель СТД Владимир Калягин выразил надежду, что предложения, высказанные руководителями театров вскоре воплотятся в реальный театральный процесс.