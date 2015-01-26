Средняя зарплата участкового терапевта достигла 80 тысяч рублей

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Средняя зарплата участкового терапевта в столице составляет около 80 тысяч рублей, сообщил директор центра "Содействие" Константин Саранов.

Кроме того, в частных клиниках терапевтам обычно выплачивают от 50 до 70 тысяч рублей,а в лечебных учреждениях высокого ценового сегмента средняя зарплата может доходить уже до 100 тысяч рублей, передает корреспондент M24.ru.

Саранов отметил, что обычно работодатель предлагает ставку в 40 тысяч рублей, а на самом деле с учетом всех надбавок врачи получают 70 тысяч.

Ранее первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Николай Потекаев сообщил, что средняя зарплата московских врачей, работающих на скорой помощи, составляет 100 тысяч рублей. "В приемном отделении зарплата у врача в среднем 70 тысяч рублей и, соответственно, плюс-минус в зависимости от тяжести работы. На скорой помощи – 100 и больше тысяч", – сказал он.

Отметим, ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заявлял, что к 2018 году столичные врачи будут получать 140 тысяч рублей в месяц. Он подчеркнул, что зарплата врачей должна быть в два раза выше средней по региону.

Напомним, более 1,2 тысячи медработников, которые попали под сокращение в ходе реформы городской системы здравоохранения, уже получили компенсации от столичного правительства, сообщил Константин Саранов.

Он напомнил, что каждый медработник, получая от руководителя и администрации уведомления о предстоящем увольнении в связи с новым штатным расписанием, получает право на материальные выплаты в размере 200, 300 или 500 тысяч рублей. Первые компенсации начали выплачивать в декабре 2014 года.

Столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он находится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной.