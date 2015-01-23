В новом миграционном центре откроют биржу труда для гастарбайтеров

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В новом миграционном центре Новой Москвы откроют биржу труда для гастарбайтеров. Об этом M24.ru рассказал первый заместитель генерального директора ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Андрей Краснов. По его словам, крупные работодатели смогут подбирать там иностранцев с необходимой специальностью, а самим мигрантам предоставят информацию о вакансиях. Таким образом, иностранцы смогут получить работу сразу во время оформления патентов.

"Планируем на своей территории организовать биржу труда, - пояснил Краснов. - Создадим базу данных с вакансиями и соискателями. Доступ к ней будут иметь две стороны: как мигранты, так и работодатели, которые оставили на заявки". По его словам, такая биржа легализует и упростит поиск работы для иностранцев. Он отметил, что уже ведутся переговоры с работодателями: предприятиями ЖКХ, "Мосгортрансом" и другими. Иностранные граждане, работающие на крупных предприятиях, получат патенты одновременно - группой, пояснил Краснов.

В начале января в Троицком округе около деревни Сахарово В начале января в Троицком округе около деревни Сахарово открылся Многофункциональный миграционный центр. Иностранцы могут оформить здесь патенты на работу и все документы, необходимые для получения патента. В частности, мигранты могут пройти там медосмотр, оплатить медстраховку, сдать тест на знание русского языка и основ государственности, а также снять отпечатки пальцев. За все разрешительные документы придется заплатить порядка 14 тысяч рублей, 4 тысячи рублей из них стоит сам патент. Отметим, с 1 января 2015 года патенты полностью заменили систему квот для мигрантов. Миграционный центр пока работает во временных шатрах, которые привезли из Сочи. Летом рядом откроется стационарный центр общей площадью около 50 тысяч метров, где также будет гостиница, кафе и и другие предприятия сервиса. Через забор от МФЦ для мигрантов работает спецприемник для иностранцев, ожидающих высылки на родину. Он вмещает до тысячи человек.





Президент международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов отметил, что организовать биржу труда для иностранцев прямо в многофункциональном центре - хорошая идея. “Помочь мигрантам найти работу даже важнее, чем просто выдать им патент, - рассказал эксперт. - Иностранец проходит дорогостоящую и трудоемкую процедуру по сбору документов для того, чтобы получить патент. В том числе оплатить полис медицинского страхования на весь период работы. После этих трат работа ему крайне необходима. Если решить проблему помогут на месте, это будет очень хорошо”.



В свою очередь, председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда московского отделения “Опоры России” Дмитрий Третьяков подчеркнул, что в центре для мигрантов будет очень высокая проходимость людей, готовых работать легально, порядка тысячи человек в день. “Работодатели безусловно захотят разместить там свои вакансии, - рассказал эксперт. - Это может быть интересно компаниям, работающим в строительном бизнесе, ЖКХ, ритейле, клининге". Кроме того, по его мнению, иностранных медсестер также часто ищут больницы, нужны они и в транспортных перевозках.

Третьяков добавил, что миграционный центр может даже заработать на рекламе вакансий. Работодатели, скорее всего, захотят разместить объявления о наборе сотрудников прямо на стенах МФЦ.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева