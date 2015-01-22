За документы для работы в Москве мигранту придется заплатить 14 тысяч рублей

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Мигранту, который хочет работать в столице, придется заплатить за разрешительные документы порядка 14 тысяч рублей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников, передает корреспондент M24.ru.

"Общий платеж за административные процедуры составит 10 тысяч, еще 4 тысячи - за месячное функционирование патента. Итого стоимость, скажем так, вхождения мигранта на наш рынок труда составит 14 тысяч рублей. Причем часть этой суммы засчитывается в сумму подоходного налога", - отметил Решетников.

Он также добавил, что в Новой Москве в данный момент ведется вторая очередь строительства миграционного центра. "Сейчас строится вторая очередь миграционного центра – уже полностью капитальное большое здание, которое будет рассчитано на пропускную способность 5 тысяч человек в день, и будет включать в себя уже и крупный медицинский центр с возможностью сдачи всех без исключения анализов, и ряд других возможностей", - добавил Решетников.

Глава департамента также отметил, что экзамен на знание русского языка успешно сдают около 90% мигрантов в Москве. По его словам, на сегодняшний момент уже около 3 тысяч мигрантов прошли тестирование.

"Есть две основных точки приема такого рода экзаменов. Это метро "Кантемировская", улица Бехтерева, Московский центр качества образования или его филиал на многофункционального миграционного центра в Новой Москве", - сказал Максим Решетников.

"Пропускная способность центра на улице Бехтерева - около 5 тысяч человек в сутки. Сразу скажу, что такая организация позволила нам существенно снизить расходы мигрантов на сдачу этого экзамена. Если в федеральных вузах стоимость сертификата минимум от 3 тысяч рублей, доходит и до 9 тысяч, поскольку там сразу и курсы обучения, и еще какие-то услуги, то у нас стоимость тестирования составляет 500 рублей", - отметил Решетников.

Ранее M24.ru сообщало, что многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. В центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Кроме того, на территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

"Вечер": Мигрантам начали выдавать патенты на работу нового образца

В начале декабря прошлого года Сергей Собянин открыл новое специальное учреждение временного содержания мигрантов вблизи деревни Сахарово. По словам мэра, до этого учреждение было рассчитано на 400 мест, теперь оно вмещает до тысячи человек.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

Помимо этого, российское правительство утвердило квоты на иностранных работников. Согласно документу, предельное количество иностранцев установлено для:

Овощеводства – 50% от общей численности сотрудников,

Розничной торговли алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями – 15%,

Сухопутного транспорта – 50%,

Области спорта – 25%,

Автомобильного грузового транспорта – 50%.

При этом нулевые квоты были установлены для торговли в аптеках, на рынках и в палатках.

Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.