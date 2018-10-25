Полный разворот: почему в зрелости хочется все начать с нуля

Чем мы старше, тем страшнее решиться на перемены. А иногда очень хочется. О том, почему в зрелом возрасте возникает желание начать все заново и возможно ли при этом успеть реализоваться и достичь успеха, – в колонке журналиста Анны Кудрявской-Паниной.

Моя бывшая коллега, которой основательно за тридцать, сейчас снова за студенческой партой. Нет, она не бросила все, чем занималась до этого: она продолжает пока работать там, где и трудилась до сих пор, и жить своей жизнью. Просто в какой-то момент она поняла, что хочет резко сменить курс, получить новую профессию и еще успеть добиться в ней успеха. Я уверена, что и в вашем кругу найдется человек (и, скорее всего, далеко не один), кто в зрелом возрасте неожиданно для многих и вполне закономерно для самого себя решил начать все заново, в частности, в профессиональном смысле.

Такой итог или, скорее, новый старт, как мне кажется, – самый лучший выход из кризиса среднего возраста, а для кого-то и превентивная мера, чтобы в него вообще не погружаться. Связь возрастного кризиса и решения резко поменять свою жизнь очевидна. Ведь последний неслучайно приходит к нам в диапазоне между тридцатью и сорока пятью годами, в том самом возрасте, когда мы уже начинаем оглядываться и оценивать (и переоценивать) самих себя и собственный опыт.

И в это время нам примерно в два раза больше лет, чем было тогда, когда мы выбрали свою дорогу в жизни. Выбрали, как нам казалось, раз и навсегда. Тогда были годы высоких целей и куража, исканий и овладевания знаниями, набивания шишек и исправления ошибок, накопления опыта и бурного роста. И вот то время кончилось. И вдруг крепкий профессионал с неплохим доходом и, в общем-то, стабильным настоящим затевает непонятную многим игру в новую жизнь. С совершенно неопределенным будущим, как и тогда, пятнадцать-двадцать или больше лет назад, но уже без расчета на возможные тылы в виде помощи родителей, а с надеждой только на себя, свои силы и с грузом ответственности за себя самого и собственную семью, детей.

Кому-то из них страшно, кто-то испытывает бешеный азарт, кто-то – и то, и другое. Но встав на новый путь, в большинстве своем такие люди счастливы и уж точно не жалеют о сделанном выборе. "Мне интересно жить, как в восемнадцать, каждый день открытия, каждый день что-то новое, пусть сложное, но интересное", – моя подруга открыла собственную детскую развивающую студию несколько лет назад, до того сделав успешную карьеру в маркетинге. Она была довольна тем, что было в ее жизни, и счастлива от того, какой она стала.

Фото: depositphotos/ Wavebreakmedia

Смена жизненного курса чаще всего происходит в трех вариантах. Первый – человек реализует мечту юности, второй – использует накопленный опыт в своей профессиональной сфере для чего-то нового (например, перестает работать на кого-то и начинает на себя), третий – начинает что-то совершенно новое, о чем раньше даже не мечталось.

Ни первый, ни третий вариант не значат, что тогда, много лет назад, вы ошиблись и избрали неверный курс. Ну вот смотрите сами: моя подруга-маркетолог никогда не помышляла о работе с детьми, от слов "учитель", "преподаватель", "педагог" ее бросало в дрожь и себя в такой роли она уж точно не видела. А потом параллельно с карьерой она вышла замуж, родила детей и пока они росли, освоила несколько методик раннего развития и оказалось, что ей это очень интересно. Более того, она настолько увлеклась изучением нового "рынка", что сама на основе полученных знаний разработала программу раннего развития и в какой-то момент поняла, что хочет заниматься именно этим делом. Так жизненный опыт, профессиональные навыки, наработанные годами, и личный интерес дали старт новой жизни, которую моя подруга начала почти в сорок лет и от которой получает удовольствие.

В моем окружении людей, резко сменивших жизненный курс, немало. Как такое вообще стало возможным и почему широко распространилось? Изменилось все. Общество, условия, мы сами. Вспомните времена наших родителей, когда проработать на одном предприятии со студенческой скамьи и до пенсии было, по сути, нормой. Студент старше двадцати пяти мог встретиться разве что на рабфаке. Людей, часто меняющих работу, воспринимали как безответственных "летунов". А уж если человек вообще бросал одну сферу деятельности (после многих лет успешной работы) ради другой, явно он не от мира сего или просто не в себе.

Сейчас все иначе: мало кто может похвастаться тем, что работает в одном месте много лет. По данным Росстата, подолгу остаются на одном рабочем месте только те, у кого трудовой стаж 15 лет и более. А в целом россияне склонны менять место работы даже чаще европейцев. В прошлом году это сделали, по данным кадрового холдинга АНКОР, 28%соотечественников. Часто менять работу – больше не дурной тон. Это одна из причин.

А еще современная действительность и рынок труда требуют от специалистов гораздо больше общих знаний и дополнительных навыков, выходящих за рамки непосредственно должностных обязанностей. Впрочем, профессионалы и сами заинтересованы в росте не только вверх, но и "вширь", без которого невозможны ни карьерное продвижение в рамках одной организации, ни выгодное предложение – в другой. Наш современник привык учиться новому, и ему это нравится. Еще одна причина.

И вот еще одна: мир стал больше и шире, возможностей в нем не счесть, сменились ориентиры и ценности. И самореализация, и удовольствие от собственной деятельности вышли из тени и стали для нас не менее важны, чем благополучие семьи и достаток.

Конечно, полный разворот нужен далеко не всем, большинство без лишних метаний следуют выбранному в юности пути и даже не помышляют о другой жизни. Да и те, кто, вроде бы, и задумываются, не всегда готовы преодолевать препятствия, встающие на пути.

Любому делу надо учиться. Если речь идет о новой профессии, то, скорее всего, не один год и за деньги. А параллельно надо работать, кормить семью, то есть нагрузка на вас увеличится в разы. И гарантий, что потом вы сможете реализоваться или обеспечить оптимальный доход, никто не даст. И все это и рискованно, и страшно. И потому для многих остается лишь мечтой. Но все же многие другие решаются изменить себя, чтобы не изменить себе.

А то, что успех возможен, мы знаем благодаря громким примерам, таким как Чарльз Буковски, который написал свой первый роман в 50 лет, Гарланд Сандерс, который только после сорока открыл небольшой бизнес, а в 65 стал миллионером, продав свою уже знаменитую компанию KFC, фигуристка и журналистка Вера Вонг – ныне известнейший дизайнер, сменившая род занятий в 40 лет. Перечислять можно долго, но надо ли? Тем, кто так и не решится на резкий поворот, никакие примеры не нужны. А тем, кто уже готов к переменам, они не нужны тем более: они вполне и сами могут стать таким примером.