Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

09 августа 2016, 14:22

Фасады жилых домов в промзоне ЗИЛ выполнят из кирпича

промзоны строительство проекты Сергей Кузнецов жилые дома строительство и реконструкция промзона ЗИЛ

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Семьдесят процентов фасадов жилых зданий на территории промзоны ЗИЛ выполнят из кирпича, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проектированием жилых кварталов ЗИЛа занимаются разные архитектурные команды. Они работают по единым правилам дизайн-кода, разработанного бюро "Проект Меганом".

Согласно регламентам, высота первых этажей в жилых домах составит шесть метров, а процент остекления вдоль линии витрин – минимум 60 процентов. Облицовка фасадов должна быть сделана на 70 процентов из кирпича красного и серого оттенков. При этом архитекторы совместно с российской компанией RAUF могут создать свой вид кирпича нужной фактуры или цвета.

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Материал остальной части фасадов выбирают сами архитекторы. Например, может быть использован натуральный камень, металл, матовое стекло или кортеновая сталь.

Как отмечает Кузнецов, жилые комплексы в промзоне ЗИЛ будут иметь городской фасад, выходящий на главную улицу. Таким образом, на территории создадут новый район с уникальными эстетическими свойствами.

"Большая Москва": Какой будет территория бывшего завода ЗИЛ

Строительство недвижимости на территории южного участка промзоны ЗИЛ планируется начать в будущем году. Согласно проекту, на территории площадью 109,33 гектаров планируется за счет инвестора возвести жилой квартал общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Помимо жилых домов, в квартале построят школу на 11 тысяч мест, детские сады на 3,5 тысячи мест, поликлинику на 440 посещений в сутки, а также учреждения дополнительного образования, многофункциональные центры и торгово-развлекательные объекты.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать