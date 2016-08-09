Фасады жилых домов в промзоне ЗИЛ выполнят из кирпича

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Семьдесят процентов фасадов жилых зданий на территории промзоны ЗИЛ выполнят из кирпича, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проектированием жилых кварталов ЗИЛа занимаются разные архитектурные команды. Они работают по единым правилам дизайн-кода, разработанного бюро "Проект Меганом".

Согласно регламентам, высота первых этажей в жилых домах составит шесть метров, а процент остекления вдоль линии витрин – минимум 60 процентов. Облицовка фасадов должна быть сделана на 70 процентов из кирпича красного и серого оттенков. При этом архитекторы совместно с российской компанией RAUF могут создать свой вид кирпича нужной фактуры или цвета.

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Материал остальной части фасадов выбирают сами архитекторы. Например, может быть использован натуральный камень, металл, матовое стекло или кортеновая сталь.

Как отмечает Кузнецов, жилые комплексы в промзоне ЗИЛ будут иметь городской фасад, выходящий на главную улицу. Таким образом, на территории создадут новый район с уникальными эстетическими свойствами.

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Строительство недвижимости на территории южного участка промзоны ЗИЛ планируется начать в будущем году. Согласно проекту, на территории площадью 109,33 гектаров планируется за счет инвестора возвести жилой квартал общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Помимо жилых домов, в квартале построят школу на 11 тысяч мест, детские сады на 3,5 тысячи мест, поликлинику на 440 посещений в сутки, а также учреждения дополнительного образования, многофункциональные центры и торгово-развлекательные объекты.