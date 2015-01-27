Технопарк "Нагатино-ЗИЛ" построят за год

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Городской технопарк "Нагатино-ЗИЛ" в западной части Нагатинской поймы планируют построить к февралю 2016 года. На его территории разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются разработкой инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Общая площадь всех объектов технопарка составит порядка 880 тысяч квадратных метров.

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Возведение технопарка Nagatino i-Land на бывшей территории завода ЗИЛ началось в середине 2000-х годов. В этом году продлить строительство решила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), добавили в пресс-службе Стройкомплекса.

Ранее M24.ru сообщало, что в числе прочего в технопарке появится административно-деловое 19-этажное здание.

Добавим, в 2015 году в западной части Нагатинской поймы откроется станция метро "Технопарк". Она расположится на "зеленой" ветке между станциями "Автозаводская" и "Коломенская", но в отличие от них будет наземной крытой. Планируется, что пассажиропоток на станции составит 45 тысяч человек в сутки.