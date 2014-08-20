В Москве появится первый парковочно-офисный центр

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На Краснопресненской набережной планируют построить первый в Москве парковочно-офисный центр с рестораном. Здание будет шестиэтажным, но в отличие от обычных офисно-торговых центров целых четыре этажа здесь займет парковка на 101 машино-место. На заседании Архсовета Москвы в среду представитель фирмы-заказчика сообщил, что под строительство отведут участок 0,15 гектара по адресу: Краснопресненская набережная, владение 6.

Максимальная высота здания составит 30 метров, первые четыре этажа шестиэтажного строения займет парковка, на пятом разместится администрация комплекса, а на шестом откроется ресторан на 140 мест.

Заезд на парковку будет осуществляться со стороны Краснопресненской набережной и улицы Николаева.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что в Архсовете положительно относятся к идее строительства комплекса. "Обычно мы не рассматриваем на совете такие вопросы, но так как был объявлен конкурс на развитие набережной Москвы-реки, теперь важно сформировать ее облик. Мы учтем все замечания совета и предложения по увеличению высотности, проработаем дизайн проекта", - сказал Кузнецов.

Координатор федерации автовладельцев России Андрей Филин считает, что строительство нового комплекса с парковкой должно улучшить ситуацию в "Москва-Сити".

"Раньше на месте владения 6 была обычная плоскостная парковка, которая не могла вместить всех гостей. Можно вспомнить, что на месте башни "Россия" открыли парковку и гостиницу. Она не спасла положение. Изначально в каждой высотке стоило сделать отдельную стоянку на несколько сотен машино-мест. Есть большая многоэтажная парковка в башне "Северная", но этого тоже мало", - рассказал Филин.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Напомним, ранее открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Кузнецов также отметил, что несмотря на развитие территорий, Москва-река должна сохранить свою портовую и грузовую функцию.

Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. А освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязнения.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

Отметим, что ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы" уже разработал концепцию развития реки Яузы. Проекту присвоили название "Яуза - культурная ось Москвы".

Согласно концепции, территория реки преобразится в общественно-культурное пространство Москвы, которое создаст ось от Юго-Запада до Северо-Востока столицы. По словам Ковальчука, промышленная территория Яузы имеет большой потенциал для нового строительства и создания современной архитектуры. Так, владельцы заводов "Плутон", "Кристал", а также "Мосгаз" и "Мосгортранс" уже рассматривают возможность по преобразованию своих промышленных территорий.