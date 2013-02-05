К вечеру Москва вновь встанет в пробках

К вечеру пробки в Москве вновь могут вырасти до 10 баллов

Вечером 4 февраля загруженность столичных дорог уже во второй раз с начала года достигала максимальных десяти баллов. Накануне в столице выпало 15 сантиметров осадков - это десятая часть нормы за всю зиму.

Капризы погоды тут же сказались на трафике. Несмотря на раннее утро, некоторые водители стояли в пробках несколько часов. Полицейские предупреждали москвичей, чтобы они не садились за руль без особой нужды, однако не все прислушались к совету. В результате на многих магистралях, особенно периферийных, образовались многокилометровые заторы.

По оценке аналитика сервиса "Яндекс.Пробки" Леонида Медникова, главная проблема остается на МКАД – заторы растянулись на десятки километров, скорость движения автомобилей здесь меньше, чем у пешеходов.

Прогнозы также не утешительны: на дорогах образовался гололед, а за ночь коммунальщики не смогли очистить магистрали.

При этом к вечеру синоптики снова обещают обильное количество осадков. По словам аналитика, ситуация на дорогах будет очень сложной, и к вечеру возможно повторение десятибалльных пробок.