Спектакль "Адам и Ева / Шейпинг" покажут на Новой сцене театра Ермоловой

Фото: M24.ru

Премьера спектакля "Адам и Ева / Шейпинг" состоится на Новой сцене театра имени Ермоловой в феврале. Режиссер – Олеся Невмержицкая.

Герои спектакля: Ева – студентка, изучающая искусствоведение, и Адам – студент, подрабатывающий охранником в музее. Ева грезит современным искусством, радикальными акциями и перформансами. Адам – робкий и неуверенный в себе молодой человек.

Однажды Ева приезжает в маленький университетский городок, где и знакомится с Адамом. Она меняет его взгляды и привычки, превращая закомплексованного юношу в смелого и самоуверенного.

Героям спектакля предстоит искать истину в искусстве и человеческих отношениях.

Роли исполняют Дарья Мельникова и Егор Харламов, сообщили в столичном департаменте культуры.

Спектакль покажут 2, 3 и 24 февраля. Начало в 20.00.