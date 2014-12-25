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Культура

25 декабря 2014, 17:38

Спектакль "Адам и Ева / Шейпинг" покажут на Новой сцене театра Ермоловой

премьеры культура театр имени Ермоловой театральные постановки семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Премьера спектакля "Адам и Ева / Шейпинг" состоится на Новой сцене театра имени Ермоловой в феврале. Режиссер – Олеся Невмержицкая.

Герои спектакля: Ева – студентка, изучающая искусствоведение, и Адам – студент, подрабатывающий охранником в музее. Ева грезит современным искусством, радикальными акциями и перформансами. Адам – робкий и неуверенный в себе молодой человек.

Однажды Ева приезжает в маленький университетский городок, где и знакомится с Адамом. Она меняет его взгляды и привычки, превращая закомплексованного юношу в смелого и самоуверенного.

Героям спектакля предстоит искать истину в искусстве и человеческих отношениях.

Роли исполняют Дарья Мельникова и Егор Харламов, сообщили в столичном департаменте культуры.

Спектакль покажут 2, 3 и 24 февраля. Начало в 20.00.

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