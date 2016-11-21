Шуба под тигра и кое-что еще: гардероб Марины Цветаевой разберут в Театре.Doc

Платье a la приживалка, темно-синее платье с желтым ремнем, летнее платье, выходное платье и другие сокровища гардероба Цветаевой в ее воспоминаниях

Дата: 21 ноября в 19:00

Место: Театр.Doc (Малый Казенный переулок, 12)

Фото: facebook.com/wordthingdoc

Ради чего идти: в Театре.Doc затеяли удивительную игру – театральный сериал, посвященный отношениям классиков с объектами материального мира. Первая серия была про Пушкина и деньги, вторая посвящена Марине Цветаевой и ее гардеробу. Драматург Нана Гринштейн и режиссер Анастасия Патлай рассказывают о пяти правилах стиля поэта (Цветаева, как и Анна Ахматова, всегда просила называть себя именно так), ее измышлениях о платьях – летних, зимних, выходных, – ее "непродерном пальто" и офицерской сумке.

Что еще: пьеса самая что ни на есть документальная – она построена на цитатах из дневников, воспоминаний, писем самой Цветаевой и ее современников. В ней задействованы актрисы Екатерина Строгова и Ульяна Перетолчина.

Цена: 700 рублей (заказ билетов по телефону: +7 977 270 24 54)

Подробности о спектакле и о сериале "Слово и вещь" можно узнать на сайте театра.