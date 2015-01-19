Электротеатр "Станиславский" откроется 26 января

Электротеатр "Станиславский". Изображение: kultura.mos.ru

26 января в Москве откроется электротеатр "Станиславский", сообщает пресс-служба департамента культуры.

Творческая площадка представляет собой обновленный театр имени Станиславского. Художественным руководителем стал режиссер и педагог Борис Юхананов.

Новое руководство театра отказалось от прежнего репертуара и разработало программу, основа которой - современные постановки.

Логотип электротеатра "Станиславский". Фото: kultura.mos.ru

В день открытия электротеатра состоится премьера спектакля "Вакханки" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса по мотивам одноименной трагедии Еврипида. Кроме того, в этом сезоне театр представит еще пять премьер.

Так, зритель увидит спектакли "Анна в тропиках" (режиссер Александр Огарев), "Человеческое использование человеческих существ" итальянца Ромео Кастеллуччи, "Синяя птица", "Стойкий принцип" и оперу "Сверлийцы". Режиссурой трех последних постановок занимался худрук Электротеатра Борис Юхананов.

Больше года театр был закрыт на реконструкцию. За это время на площадке провели капитальный ремонт, оформили большую и малую сцену, шесть репетиционных залов и двор. Позже театру вернули помещения, ранее занимаемые арендаторами. Ремонтом здания занималась архитектурное бюро, работавшее над обновлением парка имени Горького и Крымской набережной.

В 1915 году в здании находился кинозал Электротеатр АРС, позже - драматический театр, созданный на базе оперно-драматической студии Станиславского.