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Москва 24

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Культура

11 апреля 2016, 12:45

Четверть билетов на мероприятия в Москве покупаются онлайн

премьеры концерты выставки билеты онлайн электронные билеты музыка кино фестивали и праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Четверть билетов на мероприятия в Москве приобретаются через интернет. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

"Каждый четвертый билет на культурные и спортивные события в столице к концу 2015 году продавался в электронном виде, и доля электронных билетов в продажах ежемесячно растет на 0,5 процентов", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным специалистов IT-департамента, только 12 процентов пользователей ищут билеты на специализированных порталах, остальные предпочитают пользоваться официальными сайтами площадок, где проходит событие.

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Ежемесячно билетные сайты собирают почти 7 миллионов визитов. Больше всего билетов купили в январе 2016 года. По статистике, чаще всего электронные билеты покупают в кино.

"На площадки, где они продаются, приходится 24,1 процентов всего трафика потенциальных покупателей. Электронные билеты на спортивные мероприятия собирают только 2,5 процентов от общей аудитории. Предложение в спортивном сегменте также пока отстает - только 4 из 10 площадок-агрегаторов предлагают билеты на выступления спортсменов, тогда как концерты можно найти на 8 из 10 билетных сайтов", - подчеркнули в департаменте.

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