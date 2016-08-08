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Культура

08 августа 2016, 12:16

В интернете появился трейлер "секретного" телесериала Вуди Аллена

премьера сериалы Вуди Аллен сериал кино новости культурного мира Майли Сайрус

Фото: facebook.com/amazonstudios

На 30 сентября намечена премьера первого сезона сериала Crisis in Six Scenes ("Кризис в шести сценах"), снятого одним из самых именитых режиссеров современного кино Вуди Алленом. Об этом сообщает британское издание dailymail.co.uk.

Первый трейлер был представлен студией Amazon, принадлежащей одноименному интернет-магазину. Аллен выступает в проекте не только режиссером, но и исполнителем одной из главных ролей. его партнершами по съемочной площадке стали Майли Сайрус и Элейн Мей. У исполнительницы радиохита Wrecking Ball богатая кинобиография: она засветилась в последнем сезоне сериала "Ханна Монтана", в драме Джули Энн Робинсон по роману Николаса Спаркса "Последняя песня", в ремейке французской комедии "Лето. Одноклассники. Любовь".

Подробности сюжета пока умалчиваются. Известно только, что действие "Кризиса в шести сценах" происходит в 60-е годы. Всего выйдет шесть эпизодов по 30 минут каждый.

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Видео: youTube/пользователь: Amazon Video

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