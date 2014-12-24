Советы фитнес-тренера: как не переедать на Новый год

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

До Нового года остается без малого неделя, и самое время подумать о том, как следует питаться в новогодние праздники и что следует убрать с праздничного стола? О праздничной диете рассказывает член Ассоциации профессионалов фитнеса, фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Основной проблемой современного человека остается гиподинамия, то есть снижение двигательной активности, а также неправильное питание. Первое – из-за того, что у людей преимущественно сидячая работа, второе – из-за элементарного нежелания готовить себе еду, чтобы брать ее на работу.

Следствие такого образа жизни – проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами и позвоночником, а также ожирение, снижение общей выносливости, ухудшение сна, слабая стрессоустойчивость, депрессии. И новогодние праздники, несмотря на большое количество выходных, могут только усугубить положение дел.

С новым годом пора что-то менять в жизни, и начать это делать лучше прямо с праздничного стола.

Русский стол всегда был богат яствами. Сегодня практически на любом новогоднем блюде присутствует майонез, картошка и много соленых ингредиентов (огурцы, рыба, икра). Понятно, что сильно менять рецептуру вряд ли захочется, но немного снизить "вредность" блюд вполне возможно.

Во-первых, майонез – это источник бесконечного количества вредных жиров, которые повышают холестерин и плохо влияют на деятельность сосудов и сердца. Попробуйте заменить его либо низкожирным вариантом, либо – в некоторых блюдах это допустимо – сметаной. А салаты, которые вы привыкли заправлять растительным маслом, замените оливковым, чья польза для диетологов неоспорима.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Также частый гость в салатах и горячем картошка. Думаю, ничего страшного, если мясо в этом году будет без гарнира, замените картошку свежими овощами, кислой капустой или зеленым горошком.

Далее – алкоголь. На Новый год принято выпить, но часто данный процесс затягивается на все новогодние праздники. Помните, алкоголь губительно действует на печень, вызывает проблемы с сердцем, влияет на репродуктивную функцию и особенно опасен беременным и подросткам. Так же при принятии спиртного усиливается аппетит, что соответствующим образом сказывается на ожирении.

Не увлекайтесь спиртными напитками все праздники, зима – прекрасное время и для активного отдыха, семейного досуга.

Кроме того, постарайтесь за один присест не налегать сразу на все блюда, ведь впереди длинные выходные, и откровенно глупо наедаться в течение нескольких часов. Не зря многие фармацевтические компании активно рекламируют перед праздниками различные препараты, улучшающие пищеварение, ведь им выгодно, чтобы вы много ели.

Важно также сочетание продуктов, ведь не редкость, когда новогодний стол становится серьезной проблемой для пищеварения. Оливье, селедка под шубой, холодец, мандарины, грибы, маринованные огурцы, зефир, виноград, алкоголь – частая картина новогоднего гастрономического абсурда. Вы начинаете есть все подряд, даже не задумываясь, что существует определенное сочетание продуктов.

Если вы планируете отмечать Новый год всю ночь, то чаще выходите на свежий воздух. А вот на следующий день, когда отдохнете и выспитесь, сделайте легкую зарядку, чтобы помочь организму усилить обменные процессы, что позволит быстрее восстановиться вам в целом и продолжить новогодние торжества в дальнейшем.

Эдуард Каневский