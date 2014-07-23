В Бирюлеве на железнодорожном перегоне сгорели три вагона

В Бирюлеве на ж/д перегоне сгорели три вагона

Три вагона неэксплуатируемого поезда, который находится на отстойном пути, сгорели на железнодорожом перегоне у станции "Бирюлево-Товарная", сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В Бирюлеве Восточном на ж/д перегоне рядом с Михневской улицей у станции "Бирюлево-Товарная" загорелись три вагона. Приблизительная площадь пожара составила 150 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 19.59. Первые подразделения МЧС прибыли к месту в 20.05. В 20.32 пожар был локализован, а в 20.38 потушен.

Тушение осложнилось тем, что к месту ЧП невозможно было подъехать спецтехнике. Кроме того, над вагонами проходил контактный провод под высоким напряжением. В итоге спасатели подогнали пожарный поезд и смогли ликвидировать возгорание за час.

Никто не пострадал. На движении поездов происшествие также не сказалось, так как вагоны находились на путях отстоя.

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве сгорели три почтовых вагона. Однако эта информация не подтвердилась.