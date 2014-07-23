Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

23 июля 2014, 20:46

В Бирюлеве на железнодорожном перегоне сгорели три вагона

пожары железная дорога район Бирюлево Восточное чп

В Бирюлеве на ж/д перегоне сгорели три вагона

Три вагона неэксплуатируемого поезда, который находится на отстойном пути, сгорели на железнодорожом перегоне у станции "Бирюлево-Товарная", сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В Бирюлеве Восточном на ж/д перегоне рядом с Михневской улицей у станции "Бирюлево-Товарная" загорелись три вагона. Приблизительная площадь пожара составила 150 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 19.59. Первые подразделения МЧС прибыли к месту в 20.05. В 20.32 пожар был локализован, а в 20.38 потушен.

Тушение осложнилось тем, что к месту ЧП невозможно было подъехать спецтехнике. Кроме того, над вагонами проходил контактный провод под высоким напряжением. В итоге спасатели подогнали пожарный поезд и смогли ликвидировать возгорание за час.

Никто не пострадал. На движении поездов происшествие также не сказалось, так как вагоны находились на путях отстоя.

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве сгорели три почтовых вагона. Однако эта информация не подтвердилась.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать