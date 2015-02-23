При пожаре на западе Москвы погибли два человека

В пожаре на Рублевском шоссе погибли два человека

В результате пожара в квартире на западе столицы погибли два человека, сообщает Агентство "Москва".

Информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме №97 на Рублевском шоссе поступила спасателям в 1.16. По предварительной информации, горели мебель и личные вещи.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В 1.49 часов пожар был полностью ликвидирован.

С седьмого этажа был спасен один человек. Однако, как добавил источник в правоохранительных органах, в результате пожара погибли двое человек.