Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ потушен

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Пожар на территории завода ЗИЛ потушен, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожар ликвидирован. Горел бывший цех, здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, людей в помещении не было", - уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Отметим, что это уже четвертый случай пожара за месяц. Ранее пожары на территории бывшего завода ЗИЛ произошли 9, 15 и 18 июля.