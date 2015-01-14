На Рублевском шоссе сгорели три дорогих иномарки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В результате пожара на западе столицы сгорели три иномарки, еще четыре были повреждены огнем, сообщает в среду "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его данным, в минувший вторник около трех часов ночи у дома №14 на Рублевском шоссе загорелась машина. К моменту приезда пожарных пламя охватило уже три автомобиля. В результате пожара пострадали Volkswagen Tiguan, внедорожники BMW X5 и Mercedes-Benz GL-класса.

Огнем также были повреждены стоявшие рядом Ford Focus, Volkswagen Jetta, Kia Soul и Cadillac.

В настоящее время причины ЧП устанавливаются. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.

M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России эту информацию не подтвердили.

Напомним, в конце ноября прошлого года 12 элитных автомобилей сгорели в Оружейном переулке, среди которых – Rolls-Royce, Bentley, Mercedes и Porsche.

Все люксовые иномарки принадлежали частной фирме, которая занимается строительством. Стоимость сгоревших машин владелец оценил в 100 миллионов рублей.