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На западе Москвы в ходе пожара обрушилось перекрытие второго этажа усадьбы Нарышкиных на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МЧС России.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Позже удалось локализовать пожар. Спасатели продолжают тушение второго этажа здания, а также занимаются проливкой и разборкой горящих конструкций.

Сообщение о пожаре в здании усадьбы, которое располагается в Ворошиловском парке, поступило в ведомство около 23.00. Пожарные прибыли на место ЧП в 23.13.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Усадьба Нарышкиных была построена в XVII веке. Ее главный фасад обращен к Москва-реке.